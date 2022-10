Rimini - Alessandria, si gioca

RIMINI - Formazione che vince non si cambia: Fabio Rebuffi ripropone a Rimini l'undici vittorioso con la Carrarese, a centrocampo ancora Speranza preferito a Lombardi.

Cambia, invece, Marco Gaburro, 4-3-1-2, con Gabbianelli alle spalle di Santini (l'altro ex in campo dall'inizio, insieme a Marietta) e Vano, e giocherà a sinistra. A centrocampo Tonelli preferito a Rossetti, in difesa Panelli riprende il suo posto.

RIMINI - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: st 11' Gabbianelli

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

30' Ultimo slot per L'Alessandria: dentro Podda per Ghiozzi (crampi)

22' Staffilata Galeandro, sfila di poco sul fondo

20' Doppio cambio grigi, dentro Lombardi, per Speranza, che esce zoppicando, e Pagani per Nepi

15' Primo cambio per l'Alessandria: dentro Filip, per Mionic

11' Rimini in vantaggio: azione insistita Pasa apre a sinistra per Tonelli, cross in area per il colpo di testa di Gabbianelli

9' La risposta dell'Alessandria è affidata a Rota, assist in area, Pasa anticipa Galeandro e Nepi

7' Occasionissima Rimini: Laverone sale a destra, taglio sul secondo palo dove c'è Santini libero, che gira di prima intenzione, di poco alta

3' Accenno di proteste del Rimini per una presunta spinta su Santini in area. Per l'arbitro tutto regolare

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Nessuna variazione nelle due formazioni

Primo tempo

45' Un minuto di recupero. Finisce con il Rimini in attacco, ma la difesa tiene bene

42' Insidioso traversone di Tonelli da sinistra in area, di poco fuori misura per Vano

41' Ammonito Sylla per intervento su Laverone, a pochi centimetri dall'area

39' Speranza dai 20 metri, Zaccagno blocca

34' Il salvataggio decisivo è di Checchi: grande azione di Tonelli, che entra in area e mette palla sottoporta per la deviazione di Vano, anticipato dal centrale in angolo

28' Super Marietta, vola e nega il gol a Vano, colpo di testa deciso su cui il numero 1 grigio fa ua grande parata

21' da una punzione non sfruttata dall'Alessandria nasce la ripartenza del Rimini, ma il cross di Delcarro e troppo lungo per Vano. Fermato in fuorigioco nell'azione successiva, sul lancio in area di Pasa

9' Delcarro si fa spazio ai 20 metri, conclusione sul fondo

7' Mionic dal limite, abbondantemente alto

2' Alessandria in avanti, sul cross di Nunzella sponda di Sylla e rovesciata di Galeandro, alta. ma l'attaccante è in posizione irregolare

1' Calcio d'inizio del Rimini

Il tabellino

Rimini (4-3-1-2): Zaccagno; Laveronbe, Panelli, Pietrangeli, Regini; Tonelli, Pasa, Delcarro; Gabbianelli; Santini, Vano (19' st Sereni). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Haveri, Tanasa, Piscitella, Gigli, Acquistapace, Accursi, Tofanari, Rossetti, Eyango, De Rinaldis. All.: Gaburro

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic (15'st Filip), Speranza (20'st Lombardi), Sylla, Galeandro, Ghiozzi (30'st Podda); Nepi (20'st Pagani). A disp.: Dyzeni, Liverani, Costanzo, Perseu, Bellucci, Baldi, Ascoli, Gazoul. All.: Rebuffi

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Fratello di Latina, Aletta di Avellino, quarto ufficiale Dini di Città di Castello

Note: Giornata di sole, terreno con fondo in sintetico. Spettatori: 2700 circa, incasso 16.067 euro Ammonti: Sylla, Nunzella, Tonelli per gioco falloso Angoli: 3-1 per il Rimini Recupero: pt 1', stL'Alessandria gioca con il lutto al braccio per onorare Mario Di Cianni, un minuto di raccogliemtno prima del fischio d'inizio