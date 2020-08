Ore 12, è iniziato l'anno verde di Alessandria

ALESSANDRIA - L'anno verde è iniziato a mezzogiorno preciso di oggi 31 agosto. Con il count down di Monica Moccagatta e molti a brindare, nella piazzetta davanti al Mezzolitro, ma anche in altri locali e negozi della città: da Hop, all'Irish Pub, a I Due Buoi, da Pan di Zucchero, all'hotel Londra, a Juice Bio Bistrot, al Caffè Alessandrino, al Bar Sport di lobbi.

E chi non era aperto alle 12, ha comunque festeggiato e inviato foto, pubblicate anche sui social con l'hashtag #CapodannoAlessandrino.

Al cin cin presenti molte autorità, rappresentanti delle associazioni di categoria e di Solidal per la ricerca, per sottolineare l'identità alessandrina legata a questa giornata. Ospite anche il prefetto, Iginio Olita, che ha voluto ribadire il significato di questo appuntamento, in un momento difficile, in cui Alessandria, però, vuole dare un segnale anche solidale, perché tutti possono fare una donazione all'Ail: al Mezzolitro riceveranno, in cambio, una originale spilletta del Capodanno anno16, da indossare e collezionare.