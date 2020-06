Solidal: in funzione gli ecografi donati all’Azienda Ospedaliera

ALESSANDRIA - È operativo e in piena attività all’Azienda Ospedaliera uno dei due ecografi che sono stati acquisiti grazie ai fondi che la Fondazione Solidal ha raccolto. Una donazione importante, come spiega Mario Salio, direttore della struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio: “Ringraziamo la Fondazione Solidal ma in particolare i donatori che hanno donato alla Fondazione Solidal, a cui va tutta la nostra gratitudine per questo nuovo apparecchio così utile sia per la clinica e che per la ricerca. L’ecografo, infatti, ci permette di lavorare sul piano clinico, consentendo di usufruire per i pazienti che abbiamo di uno strumento all’avanguardia, che offre maggiore sicurezza agli operatori e che permette di effettuare manovre mininvasive con una maggiore sicurezza anche per i pazienti. Viene utilizzata per eventuali pazienti Covid, anche se speriamo che saranno sempre meno, perché permette di verificare con buona accuratezza la presenza di polmonite da Coronavirus. Si tratta poi di un importante strumento dal punto di vista della ricerca, in particolare per i nostri studi effettuati in collaborazione con la struttura del Mesotelioma per la valutazione di determinati parametri sul liquido pleurico e nei pazienti con mesotelioma o con sospetto mesotelioma. Inoltre, è utile in riferimento agli esiti che le polmoni da Covid che hanno lasciato nei pazienti, che noi vogliamo studiare per comprendere meglio la malattia”.

