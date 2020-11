Città 'arancione' per dire basta alla violenza di genere

ALESSANDRIA - Per onorare la Giornata internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne del 25 novembre il Comune di Alessandria illuminerà di arancione il ponte Meier, fino al 10 dicembre. "Avevamo in programma un convegno sul 'codice rosso' con l'Ordine degli Avvocati e l'Università – ha commentato l’assessore alle Pari opportunità, Cinzia Lumiera - ma la situazione sanitaria ci impone di riprogrammarlo il prossimo anno".

Il Palazzo Comunale dal 24 al 26 novembre esporrà dal balcone dell’ufficio del Sindaco lo striscione con su scritto "Basta violenza sulle donne".

ARANCIONE

Il colore della giornata è l'arancione. Così il ponte Meier sarà iluminato e per i sedici giorni si invita a vestire qualcosa di quel colore per dimostrare il "no" di una città alla violenza sulle donne. Contestualmente, nei pressi del ponte, sarà posizionato lo striscione di utilità sociale che indicherà il numero verde 800098981 del centro antiviolenza me.dea ed il numero 1522 operativo 24 ore su 24. Stessi messaggi verranno esposti sotto i portici di Palazzo Rosso.

Infine, sempre mercoledì 25 novembre, nei locali dell’ex Informagiovani, sotto i portici del palazzo comunale, sarà esposta l’opera ‘Barbie Tumefatta’ dell’artista Lady Bee. L’opera, insieme ad altre sette, è stata presentata, nel 2016, a Milano, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

C.I.F. e Soroptimist Club Alessandria anche quest’anno promuovono il momento di preghiera in ricordo delle vittime di violenza: mercoledì 25 alle 12, messa al Cimitero cittadino.

FEMMINISTA A CHI?

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Cultura e Sviluppo propone un appuntamento per discutere della condizione femminile in Italia. Mercoledì 25 novembre alle 18, in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione, si terrà l’incontro "Femminista a chi?" Contro gli stereotipi di genere con la giornalista Gabriela Jacomella. Introduce e dialoga con l’autrice Maria Grazia Caldirola, psicologa e psicoterapeuta.

La Cgil di Alessandria e l’associazione me.dea pubblicato il manifesto "Il covid ha fermato tutto non la violenza sulle donne", mettendo in risalto come durante gli ultimi mesi la violenza sulle donne sia continuata. "Dove il sindacato è presente la Cgil ha cercato di dare ai delegati gli strumenti per poterla intercettare e soprattutto per accompagnare le vittime a denunciare".