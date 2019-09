Il Pums? Una Ztl più ampia e due ‘hub’

ALESSANDRIA - Assicurare miglior equilibrio tra protezione ambientale e salute; perseguire un armonico rapporto tra domanda di mobilità e qualità della vita; minimizzare gli impatti per la collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, congestione e incidentalità: sono questi gli ‘obiettivi quadro’ del Piano urbano di mobilità sostenibile approvato dalla giunta Cuttica di Revigliasco nei giorni scorsi e che, a partire dal 1° ottobre e per trenta giorni, sarà pubblicato sull’Albo pretorio di Palazzo Rosso per la visione - e la possibile presentazione di osservazioni e proposte - da parte di associazioni, enti e semplici cittadini.

Il documento, elaborato da Trt Milano sulla base del piano sviluppato nel 2016 su richiesta dell’amministrazione Rossa (ma poi mai portato in Consiglio), si è basato sulle indicazioni aderenti al Programma di Mandato del sindaco 2017-2022. Linee guida su cui non si può non essere d’accordo, ma a livello pratico cosa cambierà per gli alessandrini?

Sfogliando il testo di 108 pagine, qualcosa di interessante lo abbiamo trovato...

Qui il documento completo Pums