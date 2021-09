Yuriko Tiger, la cosplayer italiana più famosa in Giappone, ospite da Akiba Stop

Per gli appassionati di manga giapponesi e cosplay, Yuriko Tiger non ha bisogno di presentazioni. La 28enne italiana originaria di Savona (il vero nome è Eleonora Guglielmi) da anni è una vera e propria celebrità nella terra del Sol Levante, conquistando il suo popolo non solo con un mix di sensualità mediterranea e malizia giapponese. Yuriko Tiger è cantante, youtuber, testimonial di case produttrici di videogiochi. Idolo seguito ed imitato da molte ragazze e ammirato dai ragazzi per essere riuscita a realizzare i propri sogni, sarà ad Alessandria – dopo essere stata tre anni lontano dall’Italia – sabato 25 settembre nella fumetteria Akiba Stop, nei nuovi locali di via Parma 31.

Il fan meeting è libero ed articolato in momenti diversi, per dare la possibilità agli appassionati di conoscerla da vicino e dialogare con lei.



Alle 16 Yuriko Tiger sarà in negozio per autografare il poster e probabilmente per una sessione di selfie e foto, fino alle 18, quando inizierà la conferenza/incontro con i fans. Per questo momento esclusivo è necessaria la prenotazione e il Green Pass (o tampone) per sostare e sedersi nella saletta.



Gli spazi più ampi della nuova sede permettono infatti una maggior comodità e la possibilità di ospitare eventi aperti al pubblico, oltre che appassionati di giochi da tavolo, tornei, mettengs…



Akiba Stop si è fatta apprezzare negli anni per una vasta offerta di fumetti, figures, e vari giochi che possono essere consultati e preordinati anche online, sul sito www.akibastop.it (o sui social media).



Ma il consiglio è di entrare nel punto vendita e ‘perdersi’ nei giochi e nei mondi fantastici che tornano alla mente in ogni angolo.

Per info e prenotazioni sull’evento e sui prodotti: info@akibastop.it oppure contattate i gestori alle pagine Akiba Stop su Facebook o Instagram.