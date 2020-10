Alessandria, apre il nuovo store MD

Si rafforza oggi, con l’apertura del nuovo store in corso Romita angolo Via Ardigò, la presenza dell’insegna MD in Piemonte: è il 32° nella regione, il secondo ad Alessandria.

Il nuovo store si estende su una superficie di circa 1153mq e vi lavorano 15 dipendenti con un’età media di 31 anni, tutti del territorio, a sottolineare la grande attenzione che MD ha per lo sviluppo dell’occupazione neiluoghi in cui si insedia.

La nuova apertura rientra nel piano di sviluppo della catena che ha ripreso velocità dopo i mesi primaverili di lockdown, nella consapevolezza di quanto sia importante per le famiglie un nuovo punto vendita dove fare la spesa vicino casa e in sicurezza in un periodo difficile come questo.

Come in tutti i punti vendita MD, circa 800 in Italia, un posto d’onore è riservato alle specialità regionali con lo scopo di offrire tutto “il buono del territorio”, come la Toma piemontese Doc e il Dolcetto d’Ovada Doc ad un prezzo concorrenziale, senza sconti sulla qualità. Come da filosofia MD.

Il nuovo store prevede 6 corsie di vendita e 6 casse. Il reparto ortofrutta – fiore all’occhiello di MD – accoglie i clienti proponendo prodotti di stagione e di provenienza da agricoltura biologica, mentre l’insieme delle referenze a marchio privato, tra cui linee di prodotti salutistici, bio, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti Dop e Igp, è a disposizione dei consumatori più attenti. Lungo tutto il perimetro troviamo i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria. Altrettanto importante l’area dedicata al “no food”, che occupa circa il 18% dello spazio commerciale, e che offre una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti a prezzi concorrenziali. Lo store MD sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle ore 21 con orario continuato. La clientela avrà a disposizione un ampio parcheggio da 103 posti auto.