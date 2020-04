Confiapp: lo strumento per sostenere le aziende

ConfiApp è il servizio di Confartigianato Imprese Alessandria che utilizza l’innovativo portale e le app dedicate su piattaforme iOs e Android, pensato per mettere agevolare l’incontro tra domanda e l’offerta di consumatori e aziende.

Usufruibile gratuitamente da tutte le aziende della provincia, anche non associate, ConfiApp rappresenta un aiuto concreto per superare insieme questo momento difficile.

Scaricando l’app sul proprio smartphone o accedendo alla piattaforma tramite computer, si potranno visionare tutte le attività che offrono servizio a domicilio e comunicare con le stesse, tramite mail, telefono, Whatsapp o direttamente dalla piattaforma in modo semplice, veloce ed intuitivo.

Le aziende, semplicemente facendone richiesta, potranno ricevere gratuitamente i dati di accesso a quello che è un vero e proprio minisito dove potranno inserire, in completa autonomia, immagini, filmati, descrizioni e quant’altro possa essere utile a comunicare agli utenti la propria offerta.

Inoltre l’app è dotata di un servizio notifiche push che permette, in tempo reale, di ricevere comunicazioni precise ed attendibili legate all’emergenza sanitaria da parte dei consulenti preparati e costantemente aggiornati dell’Associazione, costituendo un canale informativo molto importante in questo momento.

Il direttore di Confartigianato Imprese Alessandria, Piero Gulminetti, dichiara: “Anche in questo momento di grande difficoltà, Confartigianato Imprese Alessandria vuole essere vicina a tutte le piccole imprese, artigiane e commerciali del nostro territorio, ai professionisti, ai lavoratori autonomi, mettendo a loro disposizione in forma gratuita ConfiApp, uno strumento utile per assisterli ed aiutarli a superare la temporanea sospensione delle loro attività e la contrazione dei loro ricavi, aggiungendosi agli altri servizi di consulenza ed assistenza che i nostri uffici continuano a erogare anche in questo periodo alle imprese ed ai cittadini”.