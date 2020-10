"Tampone in un sottoscala", la lamentela di una mamma

ALESSANDRIA - Sotto la pioggia, a piedi, con una bambina febbricitante al seguito. Una mamma ha filmato il percorso pedonale che bisogna fare per andare all'hot spot scolastico dell'Ospedale Infantile. "Un servizio per nulla adatto alla situazione", lamenta.

"Ho dovuto portare mia figlia a fare il tampone: esperienza negativissima perché oltre al fatto che la ragazzina non si sentiva bene e aveva febbre ha dovuto camminare sotto la pioggia per arrivare ad un ambulatorio, in pratica negli scantinati dell'ospedale. Al 'Patria' (ambulatori Asl) si accede in auto, qui solo a piedi".