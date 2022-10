Fotovoltaico nel settore agricolo e zootecnico: le domande

Fino al 27 ottobre alle ore 12, attraverso il Portale Agrisolare sarà possibile presentare le domande per il finanziamento di interventi che consistono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale ed eventuali interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle medesime strutture. Un contributo in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario.

“Una misura importantissima anche per il Piemonte - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa - che consente alle aziende agricole di contribuire alla transizione verde e di aumentare la sostenibilità, la resilienza e l'efficienza energetica”.

Il regolamento: leggi qui

Nello specifico la misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, o la realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, con l'acquisto e posa in opera di pannelli su tetti di fabbricati e serre, oltre ad interventi complementari come la rimozione e lo smaltimento di amianto, l’isolamento termico e sistemi di aerazione.