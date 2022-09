Cuttica: "Il capo di gabinetto non è più una figura sostanzialmente superflua?"

"Il capo di gabinetto? Una figura 'sostanzialmente superflua'. Queste furono le esatte parole (facilmente reperibili in rete) nell'ottobre 2017 dell’allora consigliere di opposizione Giorgio Abonante in merito alla nomina di un capo di gabinetto a supporto dell'amministrazione comunale di centrodestra": a ricordarlo è Gianfranco Cuttica di Revigliasco, consigliere comunale della Lega e sindaco del centrodestra dal 2017 al 2022.

"Oggi lo stesso Abonante - continua Cuttica - divenuto sindaco, ha provveduto ad assumere con un contratto da dirigente a tempo determinato una figura esterna proprio in quel ruolo. Cosa è cambiato in cinque anni? Abonante non pensa più che tale figura sia superflua all’interno dell’ente? Oppure all'epoca faceva bieca propaganda, e ritiene invece quel ruolo, eminentemente politico, sia utile e necessario in un comune capoluogo di provincia come Alessandria? La Lega di Alessandria non ha nulla contro il professionista assunto in Comune nel ruolo di capo di gabinetto: anzi personalmente gli auguro buon lavoro, ben consapevole del peso e delle difficoltà connesse a tale mansione. Ancora una volta evidenziamo però (ma gli alessandrini lo sanno benissimo) la 'doppia morale' che ha sempre caratterizzato la sinistra: se determinate scelte le fa l'avversario sono pessime e da condannare. Poi le stesse scelte le fa il sindaco del Partito Democratico, e allora diventa la strada giusta, corretta e necessaria".