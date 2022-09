Juventus Women al Moccagatta, per la Champions

ALESSANDRIA - La Juventus Women torna al Moccagatta.

Sarà mercoledì 28 settembre, alle 20.30, gara di ritorno del secondo turno di Champions League, contro le danesi dell'Hb Koge, andata otto giorni prima, il 20 settembre, alle 18, in Danimarca.

Per Sara Gama e compagne è la seconda volta ad Alessandria: la prima l'11 settembre 2019, contro il Barcellona, che si impose per 2-0. Le sfide del 20 e 28 vedono le bianconere favorite e la tappa alessandrina potrebbe non essere l'unica se faranno strada nella coppa internazionale.