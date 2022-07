Alessandria-Adjara (Georgia), possibile partnership

In occasione dell'evento "Georgian Ballet", secondo appuntamento dell’‘Amyf" che si è svolto ieri sera in piazza Giovanni XXIII, il sindaco Giorgio Abonante ha incontrato nel pomeriggio Tea Tchanturishvili, capo delegazione del Dipartimento Relazioni Pubbliche Internazionali presso il Ministero dell’educazione, cultura e sport della Repubblica Autonoma Adjara (Repubblica Democratica della Georgia).

Nel corso del confronto, a cui ha preso parte anche l'assessore Giorgio Laguzzi, sono stati esaminati gli ambiti di possibile partnership fra Alessandria e la Repubblica Adjara, in particolare in campo culturale - con la collaborazione e scambi studenteschi fra le Università, l'organizzazione di eventi in campo musicale, cinematografico e delle tradizioni - turistico - con presentazioni dell'offerta turistica alessandrina e del Monferrato, partecipazione a fiere internazionali di settore organizzate in Georgia, eductional media e tour operators, workshop e meeting btob - economico e industriale - con workshop ed eventi btob mirati in settori di attività delle aziende alessandrine interessate o già presenti nel mercato georgiano, in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Tbilisi e l'Ice.

Presenti anche gli operatori turistici di 'Alessandria Incoming' e le responsabili dell'ufficio Export e commercio con l'estero di Paglieri Spa, già presente sul mercato georgiano.