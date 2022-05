I candidati a sindaco in diretta sui nostri siti

ALESSANDRIA - Lunedì 30, alle ore 10, la prima delle cinque dirette con gli altrettanti candidati a sindaco di Alessandria. Con ciascuno, venti minuti di chiacchiere per capire qualcosa in più su chi sono e su cosa vogliono fare per la nostra città. Sono loro stessi a scegliere il luogo dell'incontro, che darà spunto per avviare la discussione. Seguiteci sul sito www.ilpiccolo.net e sulla pagina Facebook "Il Piccolo Alessandria".