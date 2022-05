Alessandria, torna il Paulaner Oktoberfest

ALESSANDRIA - Da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre tornerà ad Alessandria - nell’area dell’ex piazza d’Armi, in viale Milite Ignoto - il Paulaner Oktoberfest.

"Alessandria ha le carte in regola per ospitare un evento di tale portata - spiega Carlo Pallavicini della Sidevents Srl - Il format di partenza sarà quello del 2019, con il grande padiglione coperto da 3.000 metri quadrati e i 300 posti a sedere del Beer Garden esterno immersi in un grande Luna Park, il tutto sempre a ingresso libero. Ma non mancherà la grande sfilata inaugurale che dal centro della città arriverà all’area dell’evento per la rituale apertura benaugurale della prima botte, come saranno sempre presenti le bande e i gruppi musicali in stile bavarese che allieteranno le serate dei visitatori. Ma siamo al lavoro per preparare alcune sorprese..."