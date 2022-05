Uomo trovato morto in casa ad Alessandria: le indagini

ALESSANDRIA - Tre equipaggi della Polizia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in via Piave ad Alessandria. L'allarme era scattato poco prima per il rinvenimento di un uomo - rivelatosi essere un 61enne italiano - ormai privo di vita all'interno della sua abitazione.

Non si conoscono ancora i particolari dell'accaduto. Sembra comunque che il decesso sia da attribuirsi a cause naturali. Non è escluso però che gli inquirenti dispongano una ricognizione cadaverica per chiarire le cause della morte.