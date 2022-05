Investito mentre butta l’immondizia, ricoverato in prognosi riservata

VALMADONNA - Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Valmadonna.

Giorgio Novaro Mascarello stava andando a buttare l’immondizia quando è stato urtato dalla vettura. Ora è ricoverato in prognosi riservata, ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Ad investirlo una Fiat Panda il cui conducente sarebbe stato abbagliato, per questo non avrebbe visto il pedone.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l’ambulanza della Croce Verde, e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia per i rilievi di legge.