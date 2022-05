Memorial Taulino: i giovani suonano insieme ricordando Alessandro

IL CONCERTO - Giovedì 19 maggio, alle ore 18, nell’area eventi del complesso di Santa Croce a Bosco Marengo si tiene la VI edizione della Rassegna in memoria di Alessandro Taulino. Sono coinvolte le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Spinetta Marengo, Valenza e il liceo musicale Saluzzo-Plana di Alessandria.

La rassegna è stata ideata dal professor Maurizio Primo Carandini, dirigente dell'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza. L’ingresso è gratuito.

«Il 18 gennaio del 2016 Alessandro Taulino, giovane e talentuoso pianista, ci ha lasciati. 21 anni, troppo pochi per morire e per lasciarci soli, qui, senza di lui - ricorda il dirigente scolastico Carandini - Molti sono i modi per dimostrare affetto, cordoglio e ricordare un giovane; Alessandro suonava il pianoforte e così, sei anni or sono, con Franco, Tamara e Simone abbiamo pensato alla Rassegna Musicale per lui e per tutti noi. Giovani musicisti suoneranno per Alessandro; sono le formazioni orchestrali delle scuole ad indirizzo musicale della nostra provincia. Per noi ci saranno i docenti Matulich, Romanelli, Robotti e Repetto con gli alunni delle classi 3A e 3B I.M. Sarà bellissimo suonare insieme nel perenne ricordo di Alessandro. Vi aspetto numerosi e generosi: le offerte saranno devolute interamente alla Lilt-Lega Italiana Lotta Tumori sezione Provinciale di Alessandria».

Si tratta di unaperché si svolge ogni anno in una sede diversa, a seconda della scuola che la organizza.La prima edizione si è tenuta nel 2016 a Valenza. Successivamente si è svolta ad Alessandria, Casale e Acqui Terme.La quinta è stata realizzata dalla scuola media di, ma in modalità streaming, grazie ai video che ogni scuola ha fornito.Un lavoro eccellente, che ha dimostrato come anche nei momenti più difficili, si riescono a trovare le risorse per realizzare progetti straordinari. Hanno partecipato al video come testimonial,La serata è realizzata in collaborazione con l'associazione. Durante l’evento a Bosco Marengo verranno raccolti. In qualsiasi momento, è possibile sostenere questa importante causa e onorare la memoria di un musicista talentuosissimo come Alessandro Taulino, facendo una, sezione di Alessandria:IT82K0608510400000000025314; causale 'Donazione rassegna musicale'.