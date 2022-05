Serie di incidenti nella notte: uno con tensione tra i protagonisti

ALESSANDRIA - Notte di incidenti sulle strade alessandrine. In uno di questi la tensione è salita alle stelle tra i protagonisti: gli animi si sono calmati solo grazie all'arrivo della Polizia Municipale.

Il primo si è verificato verso le 21 in via Casale, la strada che porta da Alessandria a San Michele. Un cinghiale ha attraversato la strada ed è finito contro un Taxi. L'ungulato, ferito, si è allontanato nascondendosi dietro una siepe, e non è stato più trovato. Il Taxi non ha riportato danni, se non l'urto alla ruota.

Spinetta: l'Ape 50 si ribalta

Verso le ore 22 scontro a Spinetta, in via Genova. Un'Ape 50 stava percorrendo la via principale del sobborgo in direzione Bettale quando si è scontrata con una Ford C-Max che, proveniente dalla direzione opposta intendeva svoltare a sinistra.

In seguito all'impatto, l'Ape ha urtato una Mini Cooper che seguiva la C-Max ribaltandosi. Il 17enne alla guida dell'Ape è stato trasportato all'ospedale Infantile dove è stato medicato: guarirà in una settimana.

Ci sono stati momenti di tensione tra i parenti del ragazzino e chi viaggiava sulla Ford. Gli animi si sono calmati solo grazie all'arrivo della Municipale.

Si ribalta alla rotonda

Poco prima delle 2, soccorsi attivati per un'auto ribaltata alla rotonda che si trova sull'ex statale 10, all'altezza della strada Stortigliona. Una Renault condotta da un 76enne era diretta a Spinetta quando, per cause in corso d'accertamento, è finita nella rotonda, ribaltandosi. L'automobilista è stato soccorso da Vigili del Fuoco, Municipale e 118.

L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.



Solero: capriolo attraversa tra strada, l’incidente

Incidente stradale sulla Provinciale, nei pressi di Solero. Un capriolo ha attraversato la strada finendo contro un’auto. L’automobilista non è riuscito ad evitarlo. L’auto ha riportato seri danni, l’animale è morto. Sul posto i Carabinieri.