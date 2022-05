Malore fatale nel bus in sosta, muore autista 58enne

ALESSANDRIA - Oggi pomeriggio, poco prima delle 16, sanitari del 118 e volanti della Questura sono intervenuti in viale Milite Ignoto ad Alessandria dopo la segnalazione di un uomo esanime a bordo di un bus in sosta.

Giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, autista del mezzo, da attribuirsi a cause naturali: si chiamava Danilo Tucco e aveva 58 anni. Risiedeva nel torinese.

L'uomo si è sentito male quando i turisti che aveva accompagnato in città erano assenti per una visita ad Alessandria.