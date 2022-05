ALESSANDRIA - ORE 6,47 - Ci sarebbe un sospettato per la morte del portiere dell'Hotel Londra. Al momento non sarebbe in stato di fermo, dovrà essere sentito a breve da magistrato e carabinieri. Non si conoscono altri particolari, neppure il movente della violenta aggressione.

ORE 6,37 - I carabinieri sono ancora all'interno della struttura alberghiera insieme al magistrato Trucano. Pochi minuti fa, hanno sequestrato le immagini del circuito di videosorveglianza dell'hotel. La scientifica sta rilevando impronte anche sulla porta principale dell'edificio all'interno del quale sono stati posizionati i numeri e le lettere che evidenziano i punti più rilevanti: serviranno a ricostruire i fatti.

ORE 6,22 - L'aggressione è avvenuta, con tutta probabilità, nella hall dell'hotel dove ora si nota una grossa macchia di sangue. La Scientifica dei carabinieri sta effettuando i rilievi coordinati dal sostituto procuratore Andrea Trucano ancora sul posto.

ORE 5,40 - Un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno dell'Hotel Londra di corso Felice Cavallotti. Secondo una prima - ma ancora frammentaria - ricostruzione, si tratterebbe di una morte violenta sulla quale stanno indagando gli inquirenti e i carabinieri. All'interno della struttura (in questo momento, ore 5,40) ci sono tutti i reparti dell'Arma compresa la Scientifica e il magistrato.

LE IMMAGINI DEI RILIEVI DEI CARABINIERI

La vittima sarebbe il portiere dell'hotel. Il fatto è avvenuto nel cuore della notte e a dare l'allarme è stato un passante che, dalle vetrate, ha notato il corpo dell'uomo riverso a terra.

Articolo in aggiornamento