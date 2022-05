“Conti in crisi? Alessandria potrà trattare con il Governo”

“Nell’ultimo decreto anticrisi ci sono importanti novità per il Comune e la Provincia di Alessandria”: ad annunciarlo è il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

“Tutti i Comuni capoluogo di provincia in difficoltà - spiega - potranno trattare con il governo un patto sul modello che recentemente sperimentato nella nostra regione con la città di Torino. A fronte di impegni di risanamento dei conti, potranno essere concordate soluzioni per far uscire finalmente Alessandria dalla atavica crisi finanziaria. La Provincia di Alessandria, invece, potrà attingere a un fondo (45 milioni per due anni) riservato alle nove Province in pre-dissesto e all’unica in dissesto. Nel decreto è anche istituito un fondo di 80 milioni per province e città metropolitane per compensare la flessione delle entrate delle tasse automobilistiche.”.