Alessandria - Reggina, attenzione alla voglia di rivincita

ALESSANDRIA - Reggina salva, con 2 punti in meno, anche un po' arrabbiata.

Così la vorrebbero, soprattutto l'arrabbiatura, i tifosi, che si aspettano almeno una reazione di orgoglio per la scoppola dell'andata. Detto che, però, oltre i meriti indiscussi dell'Alessandria, quella gara fu un modo, abbastanza esplicito, per sancire la rottura conAglietti, quindi invece di aspettarsi una reazione, sarebbe più opportuno che la tifoseria chiedesse conto ai giocatori reggini di quell'atteggiamento.

Però, che la squadra del presidente Luca Gallo, inibito per un mese e mezzo, abbia cambiato passo con la gestione di Roberto Stellone è evidente, certitificato dai numeri, 24 punti in 15 gare, media 1,60, l'avessero tenuta i suoi predecessori probabilmente il club calabrese sarebbe ampiamente nei playoff. Il merito del terzo allenatore? Coinvolgere tutti i giocatori, anche quelli che, prima, erano ai margini: come Amione, difensore classe 2002, proprietà Verona, che però lunedì sarà squalificato. Quindi il tecnico dovrà cambiare in difesa e trovare anche la soluzione giusta a centrocampo, perché Hetemaj, coppia in mediana con Cresetig, è volato in Finlandia e uno dei suoi sostituti, Bianchi, è bloccato dal giudice sportivo.

Difesa al completo

In casa grigia rientra anche Di Gennaro e le scelte, in difesa, sono ampie: da valutare come gestire i due diffidati, Mantovani e Benedetti. Nella partita di oggi, e nelle partitelle a pressione, anche Ariaudo ha convinto. Si potrebbe prospettare un suo utilizzo, magari non dall'inizio, ma con un minutaggio abbastanza ampio.

Assente solo Mattiello, oltre ai tre che hanno già terminato la stagione, in evidenza Mustacchio, alcuni gol segnati, buoni inserimenti e gli elogi, almeno in due o tre occasioni, dell'allenatore. Può anche essere una alternativa, a sinistra, di Lunetta.