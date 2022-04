Finalmente. Marconi e Milanese lanciano i Grigi

ALESSANDRIA - Finisce con la Nord che canta "Resteremo in serie B".

E' il canto, finalmente, di vittoria, nella gara più delicata, l'ultimo treno per due squadre. Su quello che può portare alla salvezza salgono i Grigi, a segno Marconi e Milanese (prima rete in B per il talento di scuola Roma), e fanno scendere un Pordenone che non si è arreso fino alla fine. Ma l'atteggiamento spregiudicato scelto da Longo paga. Dopo 14 giornate un successo pesantissimo.

Attacco a tre

Marconi e Corazza possono giocare insieme? Risposta affermativa. Per la prima volta in questa stagione i due attaccanti giocano dall'inizio, in una formazione a trazione anteriore, anche con Palombi titolare, per il tridente.

In difesa Coccolo dal 1' a sinistra, con Parodi a destra. E Pierozzi torna titolare. In mezzo Milanese preferito a Ba, a sinistra Lunetta fa staffetta con Mattiello.

Cambia il Pordenone, con un 4-2-3-1. Tre alle spalle di Butic, Cambiaghi in panchina, con Mensah a destra. Assente Candellone.

ALESSANDRIA - PORDENONE 2-0

Marcatori: pt 30' Marconi; st 7' Milanese

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

47' Ripartenza Alessandria, la conclusione di Corazza esce di poco sul fondo

45' Quattro minuti di recupero

42' Di Gennaro decisivo, sul tiro di Butic che Pisseri non trattine e il difensore tocca in angolo

41' Punizione di Casarini, in area sponda di testa di Mantovani, Bindi anticipa Parodi

39' Ultimo cambio per i Grigi: Mantovani per Milanese (crampi)

29' Mattiello per l'inserimento di Ba, che non riesce a sfruttare come vorrebbe

22' Tre cambi per i Grigi: dentro Mustacchio, Ba e Prestia, fuori Lunetta, Palombi e Coccolo. Si passa al 4-4-2

20' Brivido sul colpo di testa di Pellegrini sul secondo palo, che passa un metro sulla traversa

19' Doppio cambio Pordenone: dentro Secli e Gavazzi, per Deli e Torrasi

15' Pisseri in due tempi dulla conclusione di Butic

11' Ammonito Di gennaro, salta Cittadella

7'GOOOOL Alessandria: Finalmente Milanese. Bellissima azione personale, su palla di Palombi, controlla, si allarga, entra in area, sinistro incrociato, palo e gol

6' Occasione per il raddoppio, Lunetta sfrutta una ripartenza, ma sceglie la soluzione personale e non si accorge di Marconi libero al centro dell'area

1' Un cambio nel Pordenone: Di Serio per Mensah. Grigi con lo stesso undici

Primo tempo

45' Niente recupero

43' Occasione per il raddoppio: Pierozzi in profondità per Corazza, sul suo tocco in mezzo Sabbione salva in angolo

35' Ammonito Casarini

30' GOOOL dell'Alessandria: terzo angolo, dalla bandierina di destra Casarini, in area sponda di Coccolo e zampata vincente di Marconi

29' Palo: punizione dala vertice sinistro: Marconi angola molto, Bindi superato, il palo dice no, la palla resta giocabile, la difesa si salva in angolo

24' Lunetta, servito da Casarini, entra bene in area, la conclusione è bloccata da Bindi

22' Punizione dalla trequarti destra, Casarini in area, colpo di testa di Lunetta, sulla traversa

16' Mensah da destra, in area il colpo di testa di Butic, che Pisseri blocca. E poi si arrabbia con Pierozzi, che gli ha permesso di girare verso la porta

8' sponda di Lunetta per Palombi. Incrocia, sul fondo

4' Prim angolo per i Grigi, non sfruttato

1' calcio d'inizio per il Pordenone

Il tabellino

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Coccolo (22'st Prestia); Pierozzi (28'st Mattiello), Casarini, Milanese (39'st Mantovani), Lunetta (22'st Mustacchio); Palombi (22'st Ba);Marconi, Corazza. A disp.: Cerofolini, Chiarello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Barillà, Kolaj. All.: Longo

Pordenone (4-2-3-1): Bindi; El Kaouakibi, Sabbione, Dalle Mura (13'st Barison), Andreoni; Pasa, Torrasi (19'st Secli); Mensah (1'st Di Serio), Deli (19'st Gavazzi), Pellegrini (31'st Vokic), Butic. A disp.: Fasolino, Stefani, Onisa, Anastasio, Bassoli, Cambiaghi, Perri. All.: Tedino

Arbitro: Marini di Roma1

Assistenti: Grossi di Frosinone e Nuzzi di Valdarno, quarto ufficiale Gemelli di Messina. Var Meraviglia di Pistoia, assistente Var Di Paolo di Avezzano.

Note: Giornata di sole, ventosa. Terreno in buone condizioni. Spettatori: 2500 circa (1389+941), incasso 19.103 euro. Ammoniti: Torrasi, Casarini per gioco falloso, Parodi e Di Serio per reciproche scorrettezze, Mustacchio per proteste. Angoli: 7-5 per il Pordenone. Recupero: pt 0', st 4'