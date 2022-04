Alessandria - Spal: i protagonisti

ALESSANDRIA - "Una gara importantissima". Per l'Alessandria, per la Spal, in un Moccagatta che torna al 100 per cento e può battere il record di presenze in questo campionato.

"Non è una finale", sottolinea Moreno Longo. Ma sono 90 minuti in cui costruire fondamenta per la conferma in B. E' una sfida da giocare tutti insieme, i tifosi (che hanno già completato un pullman per Cremona, e anche su quello del Centro Coordinamento ci sono pochi posti) e la squadra, la Nord e Longo, tutto il popolo grigio, indistintamente, in campo e sugli spalti.

Alessandria - Spal: "Inizia un altro campionato" Longo: "Ho detto ai ragazzi che dobbiamo mettere in campo quantola B ci ha insegnato"

Il tecnico grigio ha scelte in difesa e in attacco, sicuro il ritorno di Pisseri tra i pali e, almeno inizialmente, a destra ci sarà Mustacchio, "ma Pierozzi ci può dare il suo contributo". Perché chi si alzerà dalla panchina, oggi soprattutto, può aiutare a fare la differenza. Anche Barillà, che non partirà ancora titolare, ma è una alternativa a Ba e Milanese, coppia obbligata in mezzo. In attacco Marconi e Corazza di giocano il ruolo di terminale offensivo, Kolaj, anche solo per uno spezzone, è una carta in più.

Il pupillo Vido

Per Venturato ampia scelta, fuori Zuculini e Pepito Rossi, ma molti recuperi. La coppia d'attacco ha sicuramente il suo pupillo Vido, che è arrivato a gennaio dalla Cremonese, e Melchiorri è favorito sul milanista Colombo. Alle spalle Mancosu, in 'regia' Viviani. I recuperi di Vicari e Tripaldelli in difesa li candidano anche dall'inizio, anche se Celia e Meccariello sono favoriti. Da Riva, invece, partirà dalla panchina per il fastidio agli adduttori che lo ha un po' rallentato nella preparazione.

Al Moccagatta beni di prima necessità per l'Ucraina Iniziativa su tutti i campi della B. La raccolta in occasione di Alessandria - Spal

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Ba, Milanese, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Marconi. A disp.: Orlando, Cerofolini, Coccolo, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Corazza, Prestia, Barillà, Pellegrini, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Zanellato, Viviani, Pinato; Mancosu; Vido, Melchiorri. disp.: Thiam, Almici, Peda, Tripaldelli, Vicari, Crociata, Da Riva, Esposito, Mora, Colombo, Finotto, Latte Lath. All.: Venturato

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Bindoni di Venezia e Tolfo di Pordenone. Quarto ufficiale Tremolada di Monza. Var Maggioni di Lecco, assistente Var Raspollini di Livorno