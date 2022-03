Sgombero imminente? "Ce la riprenderemo"

Dicono di aver avuto "voci attendibili interne al Comune di Alessandria". Le attiviste della Casa delle Donne - l'ex asilo Monserrato occupato nel 2018 - si stanno mobilitando per resistere allo sgombero. "Oggi, a poche settimane dalle elezioni comunali - dicono - , riceviamo la notizia della volontà di sgomberare la Casa delle Donne".

E ci sarebbe pure una data: tra il 4 e il 5 aprile. Un'azione definita “accalappia voti”. Per questi motivi dal 3 aprile alle 14 a martedì 5 aprile sono stati organizzati tre giorni di dibattiti, interventi, performance artistiche, musica live, laboratori per bambini, live painting. Una resistenza non violenta, ammesso che in quel periodo si voglia veramente far sgomberare il ritrovo per donne e per gruppi lgbt, ora che il presunto piano è stato svelato.

"Ce la riprenderemo"

L'avvertimento: "Vogliamo annunciare con anticipo che, qualora la Casa venisse sgomberata, sabato 9 aprile un grande corteo nazionale sfilerà per le vie di Alessandria per andare a riprendersela, perché gli spazi femministi rendono le città luoghi più sicuri e liberi per tutte e tutti".