Visite in ospedale, ecco le nuove regole

ALESSANDRIA - L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che sono 5.671 le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 272 è stata somministrata la prima dose, a 1.742 la seconda, a 3.102 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.713.018 dosi, di cui 3.316.163 come seconde e 2.784.279 come terze. Inoltre, nei primi tredici giorni sono state somministrate 1.425 dosi di Novavax. Complessivamente sono state somministrate 11.873 quarte dosi agli immunodepressi (555 nella giornata di oggi).

Visite in ospedale

L'Unità di Crisi e la Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità ha inviato alle Aziende sanitarie regionali, agli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali e ai Presìdi socio-assistenziali e socio-sanitari una circolare, in linea con le indicazioni nazionali, per l’accesso dei visitatori nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale.



In particolare è consentito accedere ai reparti per far visita a un proprio caro solo se: in possesso di certificazione verde Covid-19 rafforzata, ovvero rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo di vaccinazione primario; in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.

in possesso di una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.

La durata

Le visite per ogni paziente possono durare fino a 45 minuti al giorno e devono essere distribuite nel tempo.

Per evitare assembramenti, è permesso l’accesso a un solo visitatore alla volta per paziente per un totale di massimo 2 persone esterne nella camera contemporaneamente.

Per garantire la sicurezza dei degenti e dei loro visitatori, sarà cura degli operatori sanitari presenti in reparto far rispettare alcune regole, ovvero l’utilizzo corretto della mascherina FFP2 e la disinfezione delle mani: in caso di violazioni, saranno costretti ad allontanare i visitatori.

All'ingresso del presidio ai visitatori verrà misurata la temperatura e verrà controllato il green pass.

La nota chiarisce che "ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo non inferiore a 45 minuti".