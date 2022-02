Alessandria, Ariaudo e Barillà fino a giugno

ALESSANDRIA - "C'è, ancora, qualche giorno per decidere": così Fabio Artico ieri, sull'argomento 'mercato', alla voce 'svincolati'.

Il giorno è arrivato, come anticipato su questo sito (e sul Piccolo oggi in edicola), ed è oggi: Antonino Barillà è un giocatore dell'Alessandria calcio, accordo fino al 30 giugno 2022 con il centrocampista calabrese, che, in carriera, ha 437 presenze nel calcio professionisticop, tra A e B (342 in cadetteria), mancino, classe 1988, utilizzato anche come esterno basso nella linea difensiva.

Alessandria: Barillà no, anzi quasi sì La trattativa con il centrocampista sembrava chiusa, ma nelle ultime ore è ripartita e ora la firma è possibile

Stesso termine per il contratto che lega ai Grigi Lorenzo Ariaudo, torinese, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, 32 anni, con 308 gare tra A e B, Sassuolo, Empoli e Frosinone le piazze più importanti e nel club ciociaro ha vinto la B con Moreno Longo in panchina.

Alessandria: firma Ariaudo Il difensore centrale era già stato accostato ai Grigi in estate. Accordo fino a giugno

Tutti e due sono già a disposizione del tecnico.