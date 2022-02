"Le dimissioni di Formaiano? Tocca al sindaco valutare la Giunta"

ALESSANDRIA - Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Ugo Cavallera, insieme al vice Paolo Borasio e al commissario cittadino Davide Buzzi Langhi apprendono "con stupore che Monica Formaiano ha deciso di aderire a Fratelli D'Italia, ma rispettiamo la sua scelta, essendo Forza Italia un partito liberale che fa della libertà di pensiero e di agire, un proprio valore fondante".

Secondo gli esponenti di Fi, "ciò premesso, l'impegno e l'azione del nostro partito saranno ancora più forti e incisivi nella formazione di una lista di assoluto livello per le prossime elezioni comunali e nell'attività di rinnovamento complessiva dei quadri cittadini, che vedono sempre più persone comuni avvicinarsi per iniziare un nuovo percorso politico all'interno del partito. Da tempo sostenevamo che fosse necessario un profondo rinnovamento all'interno del partito cittadino, cosa che di fatto è avvenuta nel corso degli ultimi mesi e Monica è sempre stata coinvolta condividendone l’obiettivo. Comunque ne prendiamo atto e proseguiamo l'attività senza indugi in questa fase cruciale. Ora spetta al sindaco, con assoluta urgenza, la valutazione delle ripercussioni che l'uscita di Monica da Forza Italia avrà sulla Giunta comunale".