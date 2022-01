Grigi, il saluto dei tifosi: "Noi sempre con voi"

A Vicenza non potranno esserci, ma all'inizio del viaggio la squadra, Moreno Longo, lo staff hanno sentito, ancora una volta, il calore dei tifosi. Oltre ducento, con bandiere e sciarpe, alla partenza del pullman. Cori per tutti, in particolare per il mister e per lo slo, Mario Di Cianni. Il capitano Giuseppe Prestia e il vice Federico Casarini sono scesi a raccogliere l'abbraccio del popolo grigio. Ascoltando quel coro, "Vogliam restare in serie B", che è l'obiettivo e il desiderio di tutti.