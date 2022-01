La "Storia di Alessandria" accende piazzetta della Lega

ALESSANDRIA - È stato acceso questo pomeriggio alle 18, in piazzetta della Lega, il nuovo videomapping dedicato alla storia della nostra città.

Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco racconta l'emozione e soprattutto gli obiettivi - in primis spingere il commercio e il turismo in un momento tanto complicato - di questo nuovo progetto.