Alessandria, idea Kone per il centrocampo

ALESSANDRIA - Ci sono squadre, in B, che stanno letteralmente rivoluzionando la rosa: è il caso del Pordenone, ma anche nel Vicenza e della Spal, che hanno già aggiunto elementi e ne hanno liberati altri per dare una svolta alla classifica.

L'Alessandria è impegnata su più fronti: oltre alla trattativa con il Frosinone per Mirko Gori, colloqui con il Torino, e con il ds Vagnati, per il prestito di Ben Lhassine Kone, centrocampista ivoriano, 21 anni, cresciuto nel vivaio granata, l'anno scorso in B in prestito al Cosenza. Proprio il club calabrese è 'rivale' dei Grigi per avere di nuovo il giocatore, schierato anche come trequartista, che Juric ha fatto debuttare in A contro il Napoli, i primi 81 minuti nella massima serie.

Kone è già stato avversario dell'Alessandria l'anno scorso, in Coppa Italia, nella gara risolta ai calci di rigore a favore dei cosentini.

Per la difesa si insiste per Jhon Chancellor: il Brescia non vuole prolungare il contratto del gigante venezuelano, ma proprio l'entità del suo ingaggio rallenta le operazioni in uscita. Non si esclude, però, la possibilità di una intesa, 'spalmando' la cifra.