Via Migliara: fumo dalle vetrine, ma è un falso allarme

ALESSANDRIA - Preoccupazione in via Migliara per del fumo che usciva dalle vetrine di un negozio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Per fortuna, tutto sarebbe scaturito dall'entrata in funzione di un allarme con i fumogeni. Intervenuta anche la Polizia per le verifiche del caso, ma pare non ci sia stata alcuna effrazione.