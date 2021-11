Domanda e offerta si incontrano online

Torna Io Lavoro, l’evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, sempre con la formula online, il 23 e 24 novembre. Le iscrizioni sono già aperte per le aziende e per i candidati. Il filo conduttore è la Transizione ecologica, argomento che sarà approfondito da convegni e webinar dedicati.

Io Lavoro è la piattaforma di job matching di Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro. In quei due giorni verranno messi in contatto aziende, agenzie per il lavoro, recruiter, professionisti, istituzioni e candidati. È l’unico evento di questo genere organizzato da un ente pubblico.

Orientamento professionale

Io Lavoro dà spazio anche all'orientamento professionale per i giovani dove istituti e agenzie formative presentano le proprie offerte alle famiglie.