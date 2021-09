Tortorici o Trussi: chi sarà il vicesindaco?

ALESSANDRIA - Sembra essere diventata una corsa a due quella per il posto da vicesindaco di Alessandria dopo la crisi della maggioranza di centrodestra: stando a quanto filtra da Palazzo Rosso, infatti, al nome di Franco Trussi (ex assessore della Giunta Fabbio) si è affiancato quello di Antonio Tortorici, ex Alleanza nazionale con due mandati da presidente della Circoscrizione Sud. Resta più sfumato il nome del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi.

C'è l'accordo: gli ex Forza Italia

restano in maggioranza Nessuna indicazione, ma sembrano certi l'uscita di Borasio dalla Giunta e il 'declassamento' di Buzzi Langhi

Entro il weekend, ma forse già nelle prossime ore, sarà il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco a sciogliere le riserve e a indicare il suo vice.