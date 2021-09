NOVI LIGURE - Scende dall’auto con i pantaloni abbassati. È accaduto martedì mattina in via Oneto, nel centro di Novi Ligure. L’episodio, che ha destato preoccupazione e sdegno, è accaduto davanti a due studentesse di Novi Ligure che si stavano recando a scuola, all’istituto ‘Ciampini-Boccardo’, presso la sede di via Verdi.

Le due ragazze stavano percorrendo a piedi via Oneto, dirette verso piazza XX Settembre quando, all’altezza della sede dell’ex scuola elementare, si sono trovate di fronte un uomo che stava scendendo da un’auto grigia con i pantaloni calati. Evidenti i gesti erotici per raggiungere l’eccitamento.

Le due ragazzine hanno finto di ignorare l’uomo e hanno proseguito, accelerando il passo, per togliersi al più presto da quella preoccupante situazione. Appena raggiunta la scuola, tra i volti conosciuti e rassicuranti di insegnanti e compagni di scuola, le due studentesse hanno immediatamente avvisato i rispettivi genitori.

I papà hanno raggiunto il luogo, ma dell’uomo e dell’auto grigia non c’era più traccia.

Quanto accaduto è stato segnalati ai Carabinieri.