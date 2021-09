Castellazzo, area logistica alla ‘Zerba’: «Avremo 350 posti di lavoro»

L’insediamento commerciale diventa un polo logistico che darà lavoro a circa 350 persone. A Castellazzo, in zona cascina Zerba, «una posizione strategica rispetto al sistema infrastrutturale, che sottolinea, ancora di più – spiega il sindaco, Gianfranco Ferraris – la vocazione logistica del nostro territorio».

La superficie complessiva interessata dal ‘Piano esecutivo convenzionato’ (Pec) è di 184.175 metri quadrati, nell’ambito produttivo denominato ‘3.20 della cascina Zerba’: il progetto è stato presentato, a giugno, dalla Pragaquattro Center Siing Spa, con sede a Milano, che ha scelto una posizione viabile strategica e ben inserita nella rete stradale, «il sito è un crocevia – aggiunge il primo cittadino – in cui convergono alcune direttrici di grande rilevanza».

La Pragaquattro ha previsto di realizzare due grossi blocchi produttivi, per oltre 90mila metri quadrati di superficie coperta, con viabilità interna ed esterna, in particolare rotonde di accesso e svincoli, e verde e parcheggi privati.

«Il progetto prevede anche la ristrutturazione edilizia della cascina Zerba», puntualizza Ferraris. Gli oneri di urbanizzazione ammontano a 1.306.563,30 euro, «completamente scomputati e utilizzati per opere di viabilità esterna al 'piano' della Praga. In particolare, sarà realizzata una nuova rotonda in corrispondenza dell'attuale svincolo della statale 30, oltre ad adeguare quella già esistente per aumentare la capacità ricettiva». Prevista anche la monetizzazione integrale delle aree destinate a standard urbanistici, oltre 18mila metri quadrati a verde e oltre 19mila a parcheggi.