Di Masi: "Si chiude con cinque o sei operazioni"

ALESSANDRIA - Al Capodanno Alessandrino - "Oggi ancora di più ho capito che abbiamo fatto qualcosa di bello e grende per la città" - ma in collegamento continuo con Fabio Artico che a Milano per l'ultimo giorno del calcio mercato. Luca Di Masi si sbilancia sui movimenti. "Cinque, sei operazioni nell'ultima giornata di mercato. Possibilmente prima le uscite, poi si valuta".

Umberto Eusepi va alla Juve Stabia, con un biennale: si è chiusa una trattativa che sembrava essersi arenata nell'ultima settimana. Invece, nelle ultime ore l'attaccante ha deciso di accettare la proposta. Anche Marco Frediani è in partenza: accordo raggiunto già ieri con la Fermana, dove ritroverà Blondett, e annuncio a breve". In stand by ancora Ciccio Cosenza e Francesco Giorno, per il quale, però, la trattativa con il Bari è ben avviata.

Capitolo entrate: Mirko Gori ha deciso di restare a Frosinone, e giocarsi comunque le sue chance, Jacopo Segre ha firmato per il Perugia, che ha aggiunto anche Matos. Può arrivare Andrea Palazzi, che Longo ha allenato in B, nel campionato alla Pro Vercelli, classe 1996, anche lui centrocampista centrale, piede destro. Proprietà Monza, l'anno scorso a Palermo in C, 24 presenze.