Accordo fatto: torna Marconi

ALESSANDRIA - Accordo fatto, e il protagonista principale è Michele Marconi. Una trattativa iniziata pochi giorni dopo la conquista della serie B, che arriva al traguardo in queste ore. Sulla punta, in questa settimane, anche Parma, Frosinone, Perugia ed Ascoli, ma la sua priorità è sempre stata Alessandria e l'affare si fa. La formula è una cessione di contratto, dunque un biennale, come quello che Marconi, 32 anni, aveva firmato pochi mesi fa con il Pisa.

All'operazione principale se ne sono aggiunte altre tre: in entrata quelle di Andrea Beghetto, esterno sinistro di centrocampo, classe 94, e secondo giocatore che Moreno Longo ha già avuto, a Frosinone, e con lui ha vinto, e Simone Benedetti (92), difensore destro, scuola Toro, molta B tra Cagliari, Entella e Pisa, che sarà il secondo della famiglia, dopo papà Silvano, a vestire la maglia grigia.

In questo incrocio di trattative collegate c'è, anche, l'uscita di Davide Di Quinzio, legato all'Alessandria fino a gennaio 2022, che torna nella piazza da dove era partito, nel gennaio 2020, dopo aver contribuito a conquistare la B.