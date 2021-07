Con il Padova, atto terzo. In Coppa

ALESSSANDRIA - Che il primo turno di Coppa Italia fosse contro il Padova era una certezza da tempo, perché nel tabellone l'Alessandria ha il numero 40 e i biancoscudati il 41, abbinamento definito, quando la Lega di A, che gestisce la Coppa, ha assegnato i numeri, in progressione, alle 20 formazioni di A, alle 20 di B e alle 4 migliori della C. Adesso c'è l'ufficialità dell'orario: domenica 8 agosto, alle 20.30. La società grigia avrebbe avuto il diritto di giocare in casa, ma al Moccagatta si lavora per gli interventi previsti per la B e, quindi, è stata chiesta l'inversione di campo.

Quindi il terzo atto della sfida che ha portato l'Alessandria in B dopo 46 anni si giocherà all'Euganeo. Chi supererà il preturno, il 15 agosto affronterà la Sampdoria (alle 20.30).

I diritti per la Coppa sono di Mediaset, che comunicherà la programmazione.

PRIMO TEST

Longo e i suoi uomini sono attesi al primo test domani, alle 18, a Cantalupa contro il Roletto Val Noce, formazione della zona che milita in Terza Categoria. La partita si giocherà sul campo 'Grande Torino', su sintetico, dove la squadra ha sostenuto questa mattina la prima seduta della giornata, mentre lunedì e ieri si è allenata nell'altro impianto (con il fondo in erba).