ALESSANDRIA - Tre spaccate con furto nella notte. Gli obiettivi dei ladri dislocati in diversi punti della città: una libreria, un ristorante e un bar.

Il Libraccio di via Milano, Il Moscardo di via Volturno e un bar di via Mazzini, nella zona di piazza della Gambarina.

Al lavoro Polizia Municipale e Questura subito intervenuti sul posto. Gli investigatori dovranno accertare se in azione sia entrato un bandito solitario oppure supportato da complici.

Il modus operandi è praticamente sempre il solito, si forza l'ingresso per riuscire a portarsi via del denaro. Gli accertamenti sono ancora in corso anche per stabile l'entità dei danni.