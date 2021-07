“Ecco che cosa abbiamo fatto in Kurdistan"

ALESSANDRIA - Sì è svolto ieri sera, presso la Casa di Quartiere di Alessandria, in via Verona 116, l’incontro pubblico per raccontare la missione umanitaria svolta nel Kurdistan iracheno dal 26 maggio al 3 giugno 2021 e promossa dall’Associazione Verso il Kurdistan.

Presenti nella delegazione, tra giornalisti, fotografi, fumettisti e operatori umanitari dell’Associazione Verso il Kurdistan, anche i volontari alessandrini.

Il video delle interviste al co-presidente Antonio Olivieri e alla tesoriera Lucia Giusti dell’Associazione Verso il Kurdistan, all’ex Sindaco di Filattiera (MS) Paolo Zammori e al medico Giorgio Barbarini, che hanno partecipato alla spedizione.