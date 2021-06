Raduno dei centauri, appuntamento al 2022

ALESSANDRIA - Il 75° raduno internazionale 'Madonnina dei centauri' salta ancora. Come già nel 2020, il grande evento motoristico ad Alessandria e Castellazzo è stato annullato e spostato al 2022. Era stato inserito nel calendario della Federazione, sezione mototurismo, dal 9 all'11 luglio, ma oggi, dopo un incontro in Comune, è stata presa la decisione di cancellare l'appuntamento.

Un annuncio che era nell'aria dopo che già in un confronto con la Questura erano emersi pareri fortemente negativi, "per condizioni di non sicurezza in base alle disposizioni ancora in vigore per lo stato di emergenza", come spiega il presidente del moto club 'Madonnina dei Centauri', Giancarlo Caroglio. Assembramenti vietati, distanziamento e mascherine avrebbero reso impossibile il normale svolgimento, anche con il passaggio del Piemonte, e di quasi tutte le regioni, in zona bianca.

Così Caroglio e tutto il direttivo, a malincuore, devono rinunciare e danno appuntamento al prossimo anno, sempre nel secondo weekend di luglio.

Quasi certa, però, la conferma della celebrazione religiosa al santuario, a Castellazzo, come già l'anno scorso, anche con la partecipazione di una delegazione in arrivo dal Belgio.