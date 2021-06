Nello schianto ha perso la vita Luca Fioretto, figlio del noto oculista

ALESSANDRIA - ORE 16.45 - La Polizia Municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente stradale costato la vita a Luca Fioretto, 31 anni, di Alessandria. La vittima è il figlio di Mauro, ora primario di Oculistica dell'ospedale di Casale, e professionista conosciutissimo in Alessandria.

La moto guidata da Fioretto e il Suv sono sotto sequestro, la salma a disposizione della magistratura. Dai primi accertamenti è emerso come l'auto da via Pisacane abbia attraversato viale Massobrio in direzione di via Marengo. Il centauro percorreva lo spalto dall'ospedale verso il centro sportivo comunale Barberis.

La moto si sarebbe trovata di fronte la vettura andando ad urtare la portiera anteriore, lato passeggero.

ORE 13.15 - Nello schianto di questa mattina tra un Suv e una moto ha perso la vita un centauro alessandrino. E’ Luca Fioretto, 31 anni, abitava ad Alessandria. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi di legge. Seguono aggiornamenti.