Mozione unica: soddisfazione per la Cia di Alessandria

ALESSANDRIA - La Cia di Alessandria è pienamente soddisfatta dell’approvazione a larga maggioranza alla Camera dei Deputati, della mozione unica sull’individuazione del sito per il deposito nazionale di scorie radioattive, presentata dal primo firmatario Riccardo Molinari, che l’organizzazione ringrazia.

Secondo la proposta spiegata dall’onorevole alessandrino, dalla localizzazione del luogo dovranno essere escluse le aree all'interno dei siti definiti dall'Unesco “Patrimonio dell'umanità”, ma anche le aree agricole di pregio e quelle su cui già grava una notevole pressione sul fronte dell’inquinamento ambientale.

Cia Alessandria, che ha partecipato agli incontri di dibattito pubblico per sostenere le ragioni dell’opposizione alla realizzazione del sito sulla provincia, aveva consegnato un documento congiunto al presidente della Provincia Gianfranco Baldi, approfondendo tutti gli aspetti in relazione alla sostenibilità agricola del progetto, dimostrando l’inconvenienza della scelta per il territorio e il suo indotto.

Spiega il presidente regionale Cia Piemonte, Gabriele Carenini: “L’onorevole Riccardo Molinari, con cui la nostra organizzazione ha avuto dialogo costante, ha fatto insieme al suo staff un ottimo lavoro nel rivedere i parametri di collocazione. Adesso tocca a tutti i piemontesi sostenere le ragioni presentate”.