Assembramenti e apertura oltre il consentito: locale chiuso 5 giorni

ALESSANDRIA - Assembramenti e apertura oltre il consentito. Nel tardo pomeriggio di ieri (domenica) i Carabinieri della Stazione Alessandria Principale hanno proceduto ad emettere un provvedimento di chiusura per cinque giorni di un locale in via Milano. Si tratta del Bar Pizzeria Pizzò.

Durante l'operazione, e a seguito dei controlli, due persone che si trovavano all'esterno sono state accompagnate nella Caserma di piazza Vittorio Veneto. Si quest'ultimo punto non si conoscono altri particolari.