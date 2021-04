“Io oggi apro. Per non chiudere per sempre”

ALESSANDRIA - Domenica Scarafia, come promesso, questa mattina alle 11.30 in punto ha alzato la serranda della 'Nuova Trattoria Asmara' in piazza Matteotti. “Ristori non se ne vedono, se non voglio morire e chiudere per sempre era l'unica scelta da fare - spiega - Mi spiace esser rimasta sola, nessuno dei miei colleghi mi ha voluto seguire. Questa è la mia vita: è dal 2004 che mando avanti il locale, mi sono indebitata fin che ho potuto negli ultimi mesi ma ora basta. Se vorranno multarmi, sono qui: la mia paura è fallire".