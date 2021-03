Tragedia in via Buozzi: donna si getta dal balcone

ALESSANDRIA - ORE 19.10 Aveva 74 anni la donna che oggi, nel primo pomeriggio, si è gettata dal balcone della sua abitazione. Un volo di molti metri che non le ha lasciato scampo.

L’anziana ha ceduto al mal di vivere che l’aveva attanagliata negli ultimi tempi. Le indagini sono state svolte dalla Polizia.





ORE 13.47 Tragedia pochi minuti fa in via Buozzi, nei pressi della ex clinica Città di Alessandria, quartiere Pista: una donna si è gettata dal quarto piano dell’edificio al numero 14.

Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile e il 118, che sono saliti anche nell’appartamento della donna e stanno raccogliendo testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito al tragico volo.

Si potrebbe trattare di un gesto anticonservativo: la donna avrebbe scavalcato la ringhiera e si sarebbe gettata nel vuoto.

Le indagini sono in corso, sarà la Polizia Scientifica a svolgere un accurato sopralluogo.



Seguiranno aggiornamenti.