Biogas... e il micio si dà una pulitina

ALESSANDRIA - Si chiama Matisse ed è l'inatteso protagonista della commissione comunale congiunta Sicurezza-Ambiente e Sviluppo del territorio, convocata stamattina ad Alessandria.

In discussione l'impianto per la produzione di biogas, previsto a Valmadonna. In collegamento video, anche Marica Barrera, consigliere comunale. Assentatasi qualche istante, il suo posto è stato preso dal gatto Matisse che, incurante della videocamera, s'è esibito in una simpatica operazione di pulizia.