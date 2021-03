Accoltellò a morte il padre: il Pm chiede 24 anni

CASALNOCETO - Il 27 settembre 2019, a Casalnoceto, il 45enne Andrea Pagani Pratis uccise il padre Antonello (di anni ne aveva 74 anni) a coltellate.

Venerdì scorso, 26 febbraio, il pubblico ministero Enrico Cieri ha chiesto per l’imputato 24 anni di carcere.

La difesa dell’uomo, affidata all’avvocato Pietro Ratti (del foro di Tortona), ha chiesto l’assoluzione: secondo la perizia di parte, eseguita dal professor Francesco Rovetto di Pavia, l’imputato è affetto da un disturbo borderline di personalità e per questo incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Non sono di questo avviso il perito nominato dalla Corte (dottoressa Marta Burroni) e il consulente di parte civile

L’udienza è stata rinviata al 12 marzo, giorno in cui la Corte d’Assise di Alessandria presieduta da Maria Teresa Guaschino pronuncerà la sentenza.

Servizio completo sul giornale in edicola.